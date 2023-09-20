Остановке на улице Промышленной в Рязани дали официальное название

Остановка на окраине Рязани получила название «Воскресенский храм». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Остановке в районе здания по адресу: Рязань, улица Промышленная, 41 официальное присвоили название – «Воскресенский храм (Недостоево)». Соответствующее постановление подписал замглавы администрации Рязани Михаил Ромодин 19 сентября.

Отметим, местные жители и водители маршруток эту остановку на окраине Рязани давно называют «Храм», «Церковь» или «Конечная».

Храма Воскресения Словущего в микрорайоне Недостоево построили в 2012 году.