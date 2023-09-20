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НовостиОбщество20 сентября 2023 7:05

Для родителей рязанских школьников открыли горячую линию по вопросам нехватки учебников

Вопросом дефицита учебников заинтересовались детский омбудсмен и прокуратура
Источник:kp.ru
Для родителей рязанских школьников открыли горячую линию по вопросам нехватки учебников

Для родителей рязанских школьников открыли горячую линию по вопросам нехватки учебников

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Рязанской области начала работать горячая линия для родителей школьников, которые столкнулись с проблемой нехватки учебников. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Звонки от столкнувшихся с проблемой дефицита учебников в школах принимают по телефону +7 (4912) 27-44-57, ежедневно с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 (с перерывом с 13.00 до 13.48). Также можно направить письменное обращение. В сообщении нужно указать полное имя, адрес и телефон, а также адрес школы и название учебников, которых не хватает.

Горячую линию организовали Уполномоченным по правам ребенка в Рязанской области совместно с прокуратурой Рязанской области.