С иском к собственнику платного путепровода обратилась администрация Рязани.

Арбитражный суд рассматривает иск администрации Рязани к собственнику платного путепровода на Восточной Окружной дороге. Чиновники просят обязать ИК «РПД - Рязань» исполнить обязательство «по обеспечению возможности оплаты проезда без полной остановки транспортных средств». При этом они ссылаются протокол о сотрудничестве 2011 года.

Суть иска становится более понятной из ходатайства, где мэрия просила, пока идет процесс, принять обеспечительные меры. Одна из этих мер: обязать собственника обеспечить безостановочный проезд транспортных средств в рабочие дни с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00, то есть в часы пик. Проблема пробок перед пунктами оплаты поднимается уже давно.

Истец пошел дальше, попросив суд запретить ИК «РПД - Рязань» регистрационные действия с путепроводом, чтобы, чтобы не произошла смена собственника. Однако суд горадминистрации в обоих случаях отказал, сославшись на нарушение ст. 92 АПК РФ.

В качестве третьего лица к процессу привлекли Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.

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