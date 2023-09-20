О провокации со стороны семьи Логуновых заявила мама убитой Елены Логуновой.
Мама убитой рязанки Елены Логуновой – Наталия Кошелева пожаловалась на провокации со стороны Логуновых. Речь идет об отце и матери Александра Логунова. Именно последнего сейчас судят по обвинению в убийстве Елены Логуновой.
«Выражаю огромную благодарность всем сотрудникам Белоомутской средней школы (дошкольное отделение «Реченька») за проявленный профессионализм, за социальную и моральную устойчивость, которые своими законными действиями, исключительно в рамках правового поля купировали подготовленную провокацию», - написала Кошелева.
По ее словам, 15 сентября произошел инцидент с участием родителей Логунова и адвоката. Конкретику Наталия Кошелева не сообщила, но, видимо, Логуновы хотели пообщаться с внучками.
Детей Елены Логуновой отдали под полную опеку ее матери Наталии Кошелевой в мае 2023 года. С этого момента при желании пообщаться с внучками семья Логуновых должна согласовать все с Наталией Кошелевой.
«Но почему-то они об этом забыли», - сказала Кошелева.
В июне 2023 года стало известно, что мать обвиняемого в убийстве жены Александра Логунова – Ирина подала иск в суд, чтобы признать незаконным решение комиссии по защите несовершеннолетних в установлении опеки.
История загадочного исчезновения Елены Логуновой началась 25 июля 2021 года, когда Александр Логунов, по данным следствия, убил Елену, вывез ее тело сначала в гараж, затем за 60 километров от Рязани и сделал вид, что жена вышла за покупками и не вернулась.