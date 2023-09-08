О завершении укладки плитки на Малом шоссе отчиталась администрация Рязани.

На Малом шоссе завершена укладка плитки, отчиталась администрация Рязани 8 сентября. До этого подрядчик менял плитку, треснувшую во время укладки. Недостатки выявлены при проведении приемки управление благоустройства.

«Подрядчик оперативно устранил недостатки, произвел замену треснувшей плитки на новую. Работы были завершены еще 1 сентября», - заявили в пресс-службе мэрии.

Однако замена отдельных участков плиточного покрытия 1 сентября вовсе не была завершена. Это подтверждают рязанцы, побывавшие на Малом шоссе в последующие дни.

Установленные там 6-го числа урны, по словам чиновников, - временные. До 15 октября их обещают заменить на другие «в соответствии с туркодом».

«Кроме того, в этом году на Малом шоссе в рамках дополнительных работ планируется установить качели», - добавили в горадминистрации.

По данному контракту стоимостью 26,3 млн рублей исполнителем является ООО «Промо». В мэрии уверяют, что подрядчик выполнил работы в полном объеме.