«Кросс Нации» в Рязани пройдет 16 сентября

Забег пройдет на двух дистанциях в трех возрастных категориях.

16 сентября в Рязани состоится массовый легкоатлетический забег «Кросс Нации». Как сообщает областное министерство физической культуры и спорта, центральный старт дадут в 12:00 в Лесопарке.

В 8:30 начнется регистрация участников. В 11:15 стартует забег на дистанцию 1000 м для мальчиков и девочек 2014 года рождения и моложе.

Церемония открытия запланирована на 11:55. В 12:00 начнется забег на 4000 м среди девушек и юношей 2004 года рождения и моложе, а также взрослые забег на ту же дистанцию - среди женщин и мужчин 2003 года рождения и старше.

С 13:00 будут награждать победителей и призеров.

Зарегистрироваться для участия в «Кроссе нации» можно заранее. Согласно положению о Всероссийском дне бега, 14 и 15 сентября комиссия по допуску участников будет работать на улице Спортивной, 19 (стадион ЦСК) с 14:00 до 19:00.

Каждый участник должен иметь при себе паспорт (или свидетельство о рождении) и справку о допуске врача. После прохождения регистрации выдается нагрудный номер.