На весь отопительный сезон в Рязани прокуратура открыла «горячую линию»

Жаловаться на некачественное отопление в Рязани и Рязанской области можно в прокуратуру по телефону: +7 (910) 631-08-17. Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратура Рязанской области открыла горячую телефонную линию для приема звонков от жителей региона по поводу отопительного сезона 2023-2024 года. Как отметили в ведомстве, «горячую линию» организовали для «соблюдения прав граждан на предоставление коммунальной услуги по отоплению жилых помещений надлежащего качества».

Жаловаться на ледяные батареи, бездействие властей и другие проблемы, связанные с отоплением, можно по телефону: 8 (910) 631-08-17. Звонки принимаются ежедневно с 09:00 до 13:00 и с 13:45 до 17:00.

«Горячая линия» будет работать во время всего периода прохождения отопительного периода 2023-2024 года.