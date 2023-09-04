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НовостиОбщество4 сентября 2023 17:03

Буфет торжественно открыли на литфаке РГУ им. Есенина

И.о. ректора Игорь Мурог снял первую пробу с обеда
Источник:kp.ru
В рязанском госуниверситете торжественно открыли буфет.

В рязанском госуниверситете торжественно открыли буфет.

4 сентября в здании факультета русской филологии и национальной культуры РГУ им. Есенина (улица Ленина, 20) торжественно открыли буфет, сообщается на официальной странице вуза в соцсетях.

Здание ФРФНК – единственный корпус университета, где последние три года не было точки питания, и с нового учебного года буфет заработал.

И.о. ректора Игорь Мурог и декан литфака Кирилл Алексеев (напротив Мурога) «сняли первую пробу с обеда».

И.о. ректора Игорь Мурог и декан литфака Кирилл Алексеев (напротив Мурога) «сняли первую пробу с обеда».

После перерезания ленточки и поздравительных выступлений и.о. ректора Игорь Мурог и декан литфака Кирилл Алексеев «сняли первую пробу с обеда» вместе со студентами.

«Отзывы положительные: вкусно и цены доступные», - говорится в сообщении.

26 августа в сквере торговых рядов на улице Краснорядской в Рязани открыли панорамные качели (подробнее с фото).