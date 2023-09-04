В Кораблинском районе после капитального ремонта открыли детскую художественную школу

В Кораблинском районе отремонтировали школу искусств.

В Кораблине после капитального ремонта открылась детская художественная школа имени А.В. Картынова.

Работы начались в марте 2023 года. В рамках проекта «Единой России» «Культура малой Родины» выделили более 30 миллионов рублей. Был отремонтирован фасад, заменены окна, коммуникации, отделаны внутренние помещения. В выставочном зале установили точечное освещение.

За счет муниципалитета в порядок приведут территорию вокруг школы. В планах – установка ограждения. Сейчас в школе учатся 123 человека.

- Руководство учреждения уверено, что теперь число желающих изучать живопись, секреты керамики и кружевоплетения увеличится, – выразила мнение министр культуры Рязанской области Марина Кауркина.