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НовостиОбщество4 сентября 2023 15:31

До +25 ожидается в Рязанской области 5 августа

В двух районах в лесах чрезвычайная пожарная опасность
Источник:kp.ru

5 августа в Рязанской области ожидается температура в пределах +8...+13 ночью и +20...+25 градусов днем. На небе переменная облачность. При этом обойдется без существенных осадков.

Ветер будет северо-западным, 4-9 м/с. Давление 752 мм ртутного столба, говорится в прогнозе Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Отдельно метеорологи предупреждают о высокой пожарной опасности (IV класс), которая местами сохраняется в лесах. Более того, в Касимовском и Саравевском районах пожарная опасность оценивается как чрезвычайная - по V (наивысшему) классу.