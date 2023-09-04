В память о погибшем в СВО десантнике Павле Кривове установили мемориальную доску

В Рязани на здании школы №34 открыли памятную доску Герою России Кривову. Фото: издательство "Пресса".

4 сентября на фасаде школы №34 (улица Стройкова, 86) в Рязани установили и торжественно открыли мемориальную доску в память о Герое России Павле Кривове. О мероприятии рассказал губернатор Павел Малков. По его словам, гвардии подполковник, комбат-десантник погиб, «защищая Родину в зоне СВО».

Павел Кривов родился и вырос в Рязани, учился в 34-й школе, и с детства мечтал поступить в десантное училище.

«Всегда оставался верным присяге, своей стране и малой родине», - отметил Малков.

В конце августа 2023 года стало известно, что на одном из кладбищ Сасовского района Рязанской области похоронили бойца, погибшего на территории проведения специальной военной операции . Речь идет о гвардии сержанте Александре Горелове. Боец служил в парашютно-десантном полку (читать подробнее).