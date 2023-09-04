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НовостиОбщество4 сентября 2023 14:08

Рязанцы озвучили предложения по благоустройству Лесопарка в 2024 году

Возможность высказаться на этот счет остается в соцсетях
Источник:kp.ru
На общественных обсуждениях благоустройства Лесопарка 2 сентября. Фото: admrzn.ru

На общественных обсуждениях благоустройства Лесопарка 2 сентября. Фото: admrzn.ru

2 сентября в Рязани прошли общественные обсуждения благоустройства Лесопарка в 2024 году. Что будет очередной этап работ, стало известно по результатам голосования за объекты национального проекта «Жилье и городская среда». Лесопарк набрал более 5 тыс. голосов.

«На встрече прозвучали предложения по усилению детской игровой зоны, организации парковочного пространства, строительству площадки для выгула собак», - передает пресс-служба администрации Рязани.

Также поступало предложение провести «санитарную прочистку» зеленой зоны.

Возможность высказаться еще есть в соцсетях. Чиновники предлагают оставлять свое мнение в комментариях в группе горадминистрации.

В 2023 году реализуется второй этап благоустройства Лесопарка - от разворотного круга до Орехового озера. В проект вошли такие работы как обустройства велодорожки, установка 30 комплектов урн и лавочек, монтаж освещения. Еще одним пунктом стал пляж на «Орешке», который тоже должен преобразиться.

При этом с текущими работами уже возникли некоторые сложности, и они затянулись.