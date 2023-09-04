Нос чешется – к застолью. В какие приметы верят рязанцы

Можно ли верить в приметы в наше время? Оказывается, даже сейчас, в XXI веке, многие может и не всерьез, но все-таки обращают внимание на эти «пережитки прошлого». Возможно, это просто семейные традиции, а, может быть, жизненный опыт, который подтверждает, что приметы работают!

С помощью сегодняшнего опроса попытаемся выяснить, верят ли рязанцы в приметы и в какие именно. Поскольку примет существуют сотни, а в опросе фигурируют всего девять из них, настойчиво призываем читателей указывать в комментариях любимые приметы, не вошедшие в опросник.

Какие приметы вы соблюдаете? Можно голосовать за несколько вариантов. Свои варианты пишите в комментариях:

- Присесть на дорожку;

- Поплевать через левое плечо;

- Постучать по дереву;

- Посмотреть в зеркало при незапланированном возвращении;

- Упавшая вилка – к приходу гостей;

- Не передавать вещи через порог;

- Не выносить мусор на ночь;

- Не огорчаться разбитой посуде – ведь это к счастью;

- Пускать первой в новый дом кошку;

- Не верю в приметы.

Чтобы участвовать в опросе, надо, как всегда, перейти на страницу голосования в Telegram-канале «Новости Рязани – kp.ru». А если вы еще не подписаны на наш канал, сегодняшнее голосование - отличная возможность это исправить. Подписаться можно по ссылке.