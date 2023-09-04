Без воды остались жители 11 улиц Рязани 4 сентября.

Утром понедельника, 4 сентября, в Рязани на одиннадцати улицах отключили подачу холодного водоснабжения, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на муниципальный «Водоканал». По информации властей, причина отключения – ремонтные работы на водопроводе.

До 17:00 воды не будет на улицах Восточной, Дягилевской, Крайней, Ольховой, Ясеневой, Парковой, Овражной, а также в проездах 2-й Крайний, 2-й Аллейный, 1-й Аллейный, 1-й Красный.

Подробные адреса, где не будет в Рязани холодной воды 4 сентября:

- 1-й Аллейный проезд, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 20, д. 22, д. 27, д. 28, д. 3, д. 30, д. 31, д. 32, д. 38, д. 40, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9;

- 1-й Красный проезд, д. 1, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 18, д. 4, д. 6, д. 8, д. 9;

- 2-й Аллейный проезд, д. 11, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 2, д. 20, д. 21, д. 22, д. 24, д. 26, д. 28, д. 34, д. 36, д. 37, д. 4, д. 41, д. 43, д. 45, д. 5, д. 6, д. 7, д. 9;

- 2-й Крайний проезд, д. 1, д. 13, д. 2, д. 3, д. 5, д. 6, д. 7, д. 9;

- улица Восточная, д. 10, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8;

- улица Дягилевская, д. 1, д. 11, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 9;

- улица Крайняя, д. 11, д. 5;

- улица Овражная, д. 2, д. 4, д. 6, д. 62, д. 66/18, д. 68, д. 70/17, д. д. 72/18, д. 9;

- улица Парковая, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 20, д. 4, д. 6, д. 8;

- улица Ясеневая, д. 1, д. 12, д. 7;

- улица Ольховая, д. 11, д. 15.