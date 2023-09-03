В Рязани в подземном переходе лампа свисает с потолка на проводе и мешает проходу. Фото: Сообщество Рязань.

В воскресенье, 3 сентября, рязанец опубликовал фотографию с повисшей на проводе лампе в сообществе Рязань.

На кадре видно, что речь идет о подземном пешеходном переходе у ТД «Барс» на Московском шоссе. Лампа свисает с потолка на проводе и мешает проходу.

«Это пешеходный переход под Барсом. А переход это в центре города или заброшенные катакомбы, на которые всем плевать?», - задается вопросом неравнодушный житель Рязани.

В начале августа еще несколько жителей города обратили внимание на плачевное состояние пешеходного перехода.