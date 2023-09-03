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НовостиОбщество3 сентября 2023 15:51

В Рязани в подземном переходе лампа свисает с потолка на проводе и мешает проходу

Рязанца возмутило состояние подземного перехода у ТД «Барс»
Источник:kp.ru
В Рязани в подземном переходе лампа свисает с потолка на проводе и мешает проходу. Фото: Сообщество Рязань.

В Рязани в подземном переходе лампа свисает с потолка на проводе и мешает проходу. Фото: Сообщество Рязань.

В воскресенье, 3 сентября, рязанец опубликовал фотографию с повисшей на проводе лампе в сообществе Рязань.

На кадре видно, что речь идет о подземном пешеходном переходе у ТД «Барс» на Московском шоссе. Лампа свисает с потолка на проводе и мешает проходу.

«Это пешеходный переход под Барсом. А переход это в центре города или заброшенные катакомбы, на которые всем плевать?», - задается вопросом неравнодушный житель Рязани.

В начале августа еще несколько жителей города обратили внимание на плачевное состояние пешеходного перехода.