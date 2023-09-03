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НовостиОбщество3 сентября 2023 15:15

О чрезвычайной пожарной опасности 4-7 сентября МЧС предупредило рязанцев

Пожароопасную ситуацию оценивают по наивысшему 5-му классу
Источник:kp.ru
О чрезвычайной пожарной опасности 4-7 сентября МЧС предупредило рязанцев. Фото: Андрей АБРАМОВ.

О чрезвычайной пожарной опасности 4-7 сентября МЧС предупредило рязанцев. Фото: Андрей АБРАМОВ.

Рязанское ГУ МЧС предупредило о том, что с 4 по 7 сентября в рязанских лесах ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Информация появилась на сайте ведомства.

Региональный Гирометцентр оценивает пожароопасную ситуацию по 5-му классу, который является наивысшим.

«В условиях засухи и жаркой погоды, трава и лесная подстилка загораются как порох», - говорится в сообщении ГУ МЧС. Также ведомство просит не посещать леса, не разводить костры и не позволять детям играть с огнем.