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НовостиПроисшествия3 сентября 2023 8:45

Женщина порезала руку об ограждение на пешеходном переходе в Рязани

Резаную травму руки женщина получила на пешеходном переходе на улице Черновицкой
Источник:kp.ru
Об острый угол металлического ограждения на пешеходном переходе рязанка порезала руку.

Об острый угол металлического ограждения на пешеходном переходе рязанка порезала руку.

Жительница Рязани порезала руку об острый угол металлического ограждения на пешеходном переходе. Сообщение опубликовано в социальной сети Вконтакте.

В посте рязанка уточняет, что травму получила на пешеходном переходе рядом с остановкой «Технологический колледж» на улице Черновицкой. Фотографии порезанной руки и опасного ограждения также опубликованы.

Резаную травму руки женщина получила на пешеходном переходе на улице Черновицкой.

Резаную травму руки женщина получила на пешеходном переходе на улице Черновицкой.

«Павел Викторович, даже не знаю кому писать, кто ответственен за исправность ограждений вдоль дорог и на переходах?», - обратилась к губернатору женщина.

В июле аналогичную травму получил ребенок на детской площадке в Лесопарке.