Женщина порезала руку об ограждение на пешеходном переходе в Рязани

Об острый угол металлического ограждения на пешеходном переходе рязанка порезала руку.

Жительница Рязани порезала руку об острый угол металлического ограждения на пешеходном переходе. Сообщение опубликовано в социальной сети Вконтакте.

В посте рязанка уточняет, что травму получила на пешеходном переходе рядом с остановкой «Технологический колледж» на улице Черновицкой. Фотографии порезанной руки и опасного ограждения также опубликованы.

Резаную травму руки женщина получила на пешеходном переходе на улице Черновицкой.

«Павел Викторович, даже не знаю кому писать, кто ответственен за исправность ограждений вдоль дорог и на переходах?», - обратилась к губернатору женщина.

В июле аналогичную травму получил ребенок на детской площадке в Лесопарке.