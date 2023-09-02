В Касимове набирают людей для съемки массовых сцен

В городе Касимове Рязанской области набирают актеров массовых сцен. Название проекта не разглашается. Съемки пройдут 7 и 8 сентября.

Съемочной группе необходимы 12 мужчин в возрасте от 25 до 40 лет, пять детей 7-8 лет и еще пять детей 10-12 лет.

Анкеты с актуальной фотографией, именем и фамилией, информацией о рост и размере одежды желающим предлагают прислать по WhatsApp. Контакт - в публикации сообщества «Типичный Касимов».

29 августа глава администрации Касимова Иван Бахилов публиковал фото с заслуженной артисткой РФ Ириной Пеговой, которая приехала в город для участия в съемках художественного фильма.