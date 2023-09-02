Новый, гастрономический, мурал появился на улице Интернациональной в Рязани

ЦТП на улице Интернациональной становится "холстом" для уличных художников не впервые. Фото: t.me/yaryazan

На улице Интернациональной рязанцы заметили новый мурал (граффити) на стене здания. Фото появилось в Telegram-канале «ЯРязань» 1 сентября.

Адресным ориентиром автор обозначает дом 11б на улице Интернациональной, однако, судя по фото, композиция появилась на соседнем ЦТП (Интернациональная, 13е). Там же ранее уличный художник Александр Дёмкин изобразил мальчика на велосипеде.

На этот раз неназванный художник нанёс на стену натюрморт с гастрономическим уклоном.