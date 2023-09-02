Ремонт теплосетей на Лыбедском бульваре в Рязани обещают закончить 30 сентября.

На Лыбедском бульваре в Рязани вступил в активную фазу капитальный ремонт теплосетей. С 14 августа подрядчик МУП «РМПТС» проводил подготовительные работы, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Запланирована замена участка трубопровода диаметром 400 мм и длиной 342 метра. Завершиться капитальный ремонт с восстановлением благоустройства по графику должен до 30 сентября 2023 года.

Между прошедшим и предстоящим отопительными сезонами РМПТС завершило капремонт пяти из восьми участков по своей ремонтной программе, а также восьми из 12 участков за счет бюджетных субсидий.

Девять участков вошли в региональную программу «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы». Работы продолжаются на улицах Новаторов, Советской Армии, Новоселов, Чкалова, Дзержинского, Горького, а также на проезде Яблочкова и Народном бульваре.