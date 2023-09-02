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НовостиОбщество2 сентября 2023 7:11

Пляжный сезон официально завершился в Рязани

О закрытии пляжей объявила администрация города
Источник:kp.ru
Пляжный сезон официально завершился в Рязани. Фото: администрация Рязани.

Пляжный сезон официально завершился в Рязани. Фото: администрация Рязани.

1 сентября администрация Рязани объявила о завершении пляжного сезона. Издано соответствующее распоряжение. Официально закрылись пляжи на Борковских карьерах №№1, 2, 3, а также на реке Старице в поселке Солотча в районе Лысой горы.

Что логично, решение принято из-за снизившейся температуры воды - из-за холодных ночей она не успевает прогреваться.

«После официального закрытия пляжей купание на водоемах запрещено», - оповестили горожан чиновники.