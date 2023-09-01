Бастрыкин дал поручение проверить информацию о возможном нарушении прав ребенка-инвалида в Рязанской области. Фото: Информационный центр СК России.

Глава СК России Александр Бастрыкин отреагировал на сообщения в СМИ о возможном нарушении прав ребенка-инвалида в Рязанской области, сообщает информационный центр ведомства.

В СМИ появилась информация о том, что в девочка-инвалид проживает в доме, в котором отсутствует пандус. Из-за этого ребенок практически не бывает на улице.

Бастрыкин дал распоряжение руководителю СУ по Рязанской области Владимиру Никешкину провести проверку по данной информации, по окончании которой ему необходимо представить доклад.

«Ход проведения проверки будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», - говорится в сообщении ведомства.