Прекрасная осень… Рязанцев 2 сентября ждут 27 градусов тепла, легкий ветер и небольшой дождь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 2 сентября, в Рязани и области ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, а днем небольшой дождь, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области.

В субботу ветер прогнозируется юго-восточный, порывами до восьми метров в секунду. Температура воздуха по Рязанской области ночью +9... +14 градусов, днем +22... +27 градусов.

«На территории области местами сохраняется высокая пожарная опасность - 4 класс», - напомнили в ведомстве.

По информации центра «Фобос», в последующие дни – 3-5 сентября – в Рязани дневная температура не поднимется выше 25 градусов, возможны небольшие дожди.