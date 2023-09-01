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НовостиПроисшествия1 сентября 2023 13:51

Мертвой обнаружили пенсионерку, пропавшую в Касимовском районе

Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения трупа пожилой женщины в Рязанской области
Источник:kp.ru
Пропавшую в Касимовском районе пенсионерку нашли мертвой в лесу.

Пропавшую в Касимовском районе пенсионерку нашли мертвой в лесу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 1 сентября в Касимовском районе обнаружили труп 88-летней пенсионерки. Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаAlert Рязань» объявили о завершении поисковых мероприятий.

По информации активистов, пенсионерка ушла из дома в деревне Ерденево Касимовского района, и с 30 августа о ее местонахождении не было ничего известно.

Утром 1 сентября волонтеры сообщили: «Найдена. Погибла».

В настоящее время по факту обнаружения трупа Касимовским МСО СУ СК России по Рязансой области проводится проверка. Следователям предстоит установить не только точную причину смерти, но и все обстоятельства случившегося.