Мертвой обнаружили пенсионерку, пропавшую в Касимовском районе

Пропавшую в Касимовском районе пенсионерку нашли мертвой в лесу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 1 сентября в Касимовском районе обнаружили труп 88-летней пенсионерки. Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаAlert Рязань» объявили о завершении поисковых мероприятий.

По информации активистов, пенсионерка ушла из дома в деревне Ерденево Касимовского района, и с 30 августа о ее местонахождении не было ничего известно.

Утром 1 сентября волонтеры сообщили: «Найдена. Погибла».

В настоящее время по факту обнаружения трупа Касимовским МСО СУ СК России по Рязансой области проводится проверка. Следователям предстоит установить не только точную причину смерти, но и все обстоятельства случившегося.