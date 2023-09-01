Обвинение устроителям свалки химотходов в Турлатове прокомментировал губернатор

Устроители свалки в Турлатове свозили в Рязань отходы разных типов опасности, включая различные химические вещества.

На новость о том, что предъявлено обвинение устроителям свалки химических отходов на территории бывшего завода «Химволокно», отреагировал губернатор Рязанской области Павел Малков. Полигон расположен в районе Турлатово - рязанской промзоне близ одноименной деревни.

Глава региона заявил, что по поводу этого объекта поступило «значительное количество» жалоб людей:

«Мы видели, что нарушения однозначно присутствуют, поэтому обращались в разные инстанции, разные структуры. Благодарю правоохранительные органы за содействие. Была дана правовая оценка фактам, и сейчас идет соответствующая работа», - цитирует Павла Малкова пресс-служба облправительства.

Губернатор обозначил намерение и дальше добиваться подобной реакции против тех, кто нарушает законные требования - чтобы все понимали, что нужно работать «по правилам, системно».

Ранее «важняки» регионального СУ СКР предъявили обвинение руководителю и трем членам организованной группы. В их числе - предприниматель Валерий Деев и его сын Алексей Деев. Первый в беседе с журналистами представлялся собственником свалки, второй - одним из руководителей организации-арендатора ООО «Экошлак».

Следствие квалифицировало действия фигурантов по статьям о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ч. 1 ст. 247 УК РФ) и об отмывании денег в крупном размере (п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Также один фигурантов обвиняется в пособничестве злостному неисполнению решения суда (ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 315 УК РФ).