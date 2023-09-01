Вновь превышения ПДК сероводорода в воздухе зафиксировали в Рязани

29 августа в Рязани в очередной раз зафиксировали сферхнормативное загрязнение воздуха сероводородом. Три превышения предельно допустимой концентрации этого соединения показал стационарный пост на улице Новоселов, 26/17.

Замеры проводились с 22:40 по 23:20. Максимальное значение составило 2,0031 ПДК.

Если верить областному минприроды, с 23 по 31 августа ни стационарные посты наблюдений за атмосферным воздухом, ни передвижные лаборатории нарушений больше не выявили. Анализ идет по таким компонентам как оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, аммиак, диоксид серы, сероводород, озон, формальдегид, метан.

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