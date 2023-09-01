Китайцы будут строить под Рязанью электроинструменты и садовую технику

Под Рязанью намерены построить комплекс для сборки электроинструментов.

Китайская компания HB PROM LLC («Эйч Би Пром») начинает работу в индустриальном парке «Рязанский». Инвестор готовит земельный участок площадью более 21,5 га к началу строительства, сообщает комитет инвестиций и туризма Рязанской области.

В ближайшее время рабочие разработают котлован под фундамент, а с первого квартала 2024 года начнется строительство.

Китайская компания планирует строить под Рязанью подъемно-транспортную и автомобильную технику, электрический и пневматический инструмент, а также садовую технику бытового и промышленного назначения. Кроме того, в индустриальном парке возведут склад.

Общий объем инвестиций составит около 5 млрд рублей. С запуском предприятия Рязанская область получит около 700 новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в микрорайоне Агропром (район Лесок) в Рязани появится дрон-парк. На его базе будут проводиться соревнования и конструкторские испытания беспилотных аппаратов. Кроме того, с 2024 года под Рязанью будут строить очередной индустриальный парк (читать подробнее).