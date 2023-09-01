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НовостиНаука1 сентября 2023 9:03

Дрон-парк появится в Рязани в микрорайоне Агропром

На базе дрон-парка на окраине Рязани будут испытывать беспилотники
Источник:kp.ru
В рязанском Агропроме планируют создать дрон-парк.

В рязанском Агропроме планируют создать дрон-парк.

В микрорайоне Агропром (район Лесок) в Рязани появится дрон-парк. На его базе будут проводиться соревнования и конструкторские испытания беспилотных аппаратов, сообщает пресс-служба областного правительства.

В Рязани планируют построить дрон-парк на месте заброшенных цехов.

В Рязани планируют построить дрон-парк на месте заброшенных цехов.

В ближайшее время планируется создать необходимую инфраструктуру, задействовать существующие объекты, а благоустроить территорию. Как отметили отдельно чиновники, зеленую зону они планируют сохранить.

Кроме того, в Рязанской области создадут региональную федерацию гонок дронов.