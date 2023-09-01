Последствия массового ДТП с четырьмя фурами под Рязанью ликвидируют вторые сутки

Последствия массового ДТП с четырьмя фурами в Михайловском районе ликвидируют вторые сутки.

Утром 1 сентября на 200-м километре трассы Р-22 «Каспий» у села Лобановские Выселки Михайловского района продолжается ликвидация последствий ДТП с участия четырех фур. Фото и видео с места происшествия КП-Рязань прислал очевидец.

В настоящее время завалы и искореженные большегрузы перевозят с помощью кранов.

На трассе в Михайловском районе серьезно пострадали четыре большегруза

Авария в Михайловском районе произошла днем 30 августа. Грузовик Scania врезался в стоящие фуры DAF, Scania и КамАЗ. Медицинская помощь понадобилась водителю DAF (подробнее с видео).