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НовостиПроисшествия1 сентября 2023 8:17

Последствия массового ДТП с четырьмя фурами под Рязанью ликвидируют вторые сутки

На трассе в Михайловском районе пострадали четыре большегруза
Источник:kp.ru
Последствия массового ДТП с четырьмя фурами в Михайловском районе ликвидируют вторые сутки.

Последствия массового ДТП с четырьмя фурами в Михайловском районе ликвидируют вторые сутки.

Утром 1 сентября на 200-м километре трассы Р-22 «Каспий» у села Лобановские Выселки Михайловского района продолжается ликвидация последствий ДТП с участия четырех фур. Фото и видео с места происшествия КП-Рязань прислал очевидец.

В настоящее время завалы и искореженные большегрузы перевозят с помощью кранов.

На трассе в Михайловском районе серьезно пострадали четыре большегруза

На трассе в Михайловском районе серьезно пострадали четыре большегруза

Авария в Михайловском районе произошла днем 30 августа. Грузовик Scania врезался в стоящие фуры DAF, Scania и КамАЗ. Медицинская помощь понадобилась водителю DAF (подробнее с видео).