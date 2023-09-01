Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 сентября 2023 7:38

ФОК открытого типа у школы №58 начали строить по прямому контракту

Объект должны сдать в эксплуатацию до конца 2023 года
Источник:kp.ru
ФОК открытого типа появится у школы №58.

ФОК открытого типа появится у школы №58.

У школы №58 в Рязани началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Его планируется сдать в эксплуатацию до конца года, сообщает пресс-служба администрация Рязани.

На территории спортивного объекта будет беговая дорожка, футбольное поле с искусственным покрытием, баскетбольная и волейбольная площадки, крытая трибуна на 100 мест, площадка с уличными тренажерами и площадка для воркаута.

«Дополнительно рабочие проведут благоустройство прилегающей территории комплекса и монтаж освещения», - отметили в мэрии.

Работы начались после трех несостоявшихся закупок.

Работы начались после трех несостоявшихся закупок.

Также горадминистрация сообщила, что на строительно-монтажные работы и закупку оборудования выделено 57 млн. рублей. Конкретно строительно-монтажные работы стоят почти 32,2 млн рублей. Закупка трижды была признана несостоявшийся, управлению капстроительства согласовали заключение контракта с единственным поставщиком, и договор в итоге подписали с ООО «Фасадстройсервис».

Кстати, изначально построить ФОК планировалось не позднее 29 сентября.

Схема будущего ФОК открытого типа.

Схема будущего ФОК открытого типа.