ФОК открытого типа у школы №58 начали строить по прямому контракту

ФОК открытого типа появится у школы №58.

У школы №58 в Рязани началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Его планируется сдать в эксплуатацию до конца года, сообщает пресс-служба администрация Рязани.

На территории спортивного объекта будет беговая дорожка, футбольное поле с искусственным покрытием, баскетбольная и волейбольная площадки, крытая трибуна на 100 мест, площадка с уличными тренажерами и площадка для воркаута.

«Дополнительно рабочие проведут благоустройство прилегающей территории комплекса и монтаж освещения», - отметили в мэрии.

Работы начались после трех несостоявшихся закупок.

Также горадминистрация сообщила, что на строительно-монтажные работы и закупку оборудования выделено 57 млн. рублей. Конкретно строительно-монтажные работы стоят почти 32,2 млн рублей. Закупка трижды была признана несостоявшийся, управлению капстроительства согласовали заключение контракта с единственным поставщиком, и договор в итоге подписали с ООО «Фасадстройсервис».

Кстати, изначально построить ФОК планировалось не позднее 29 сентября.