Утро 1 сентября рязанцам омрачила химическая вонь в городе

На сильно загрязненный воздух утром 1 сентября рязанцы жалуются из разных точек города.

Жители Рязани утром 1 сентября пожаловались в соцсетях на неприятный химический запах в воздухе. Несколько обращений появились под публикацией на эту тему в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«Рязанские промышленники решили "порадовать" рязанцев и детей 1 сентября и устроили массовый выброс своих гадостей. Последний гудок лета? Или решили окурить своей химозой первоклашек на линейках», - вопрошает автор.

На сильно загрязненный воздух люди сетуют с улиц Новой, Маяковского, Скоморошинской, площади Победы, из Горрощи и из других точек города.