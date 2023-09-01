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НовостиПолитика1 сентября 2023 6:24

43-летняя Ольга Финякина стала главой администрации Пронского района

Депутаты остались довольны работой чиновницы во главе района
Источник:kp.ru
Ольга Финякина стала главой. Александр Шаститко (сидит) доволен. Фото: Пронская газета.

Ольга Финякина стала главой. Александр Шаститко (сидит) доволен. Фото: Пронская газета.

31 августа районные депутаты большинством голосов избрали главой администрации Пронского района 43-летнюю Ольгу Финякину, сообщает «Пронская газета».

16 июня досрочно прекратил полномочия предыдущий глава Александр Шаститко, перебравшись в Рязань на повышение, став зампредом правительства региона. Его кресло заняла Финякина – первый заместитель-заместитель главы районной администрации.

Известно, что присутствовавший в думе на голосовании Александр Шаститко выбор депутатов одобрил.