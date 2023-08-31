В полностью сгоревшем доме под Рязанью погибла 66-летняя женщина.

В Михайловском районе при пожаре в одноэтажном деревянном доме погибла 66-летняя женщина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Трагедия случилась в четверг, 31 августа. О пожаре сообщили вечером, в 15:58. Горел жилой двухквартирный дом. Огонь уничтожил весь дом, площадь пожара составила 105 квадратных метров. В тушении участвовали 11 человек и восемь пожарных автомобиля.

В результате происшествия погибла женщина 1957 года рождения.