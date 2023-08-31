«Почему столько полицейских?» Вечером 31 августа в Рязани заметили многочисленные патрули полиции

Вечером 31 августа в Рязани заметили многочисленные патрули полиции. Фото: https://rzn.mk.ru/

Вечером в четверг, 31 августа, рязанцы сообщили о скоплении полицейских в Рязани.

По словам очевидцев, патрульные массово проверяют документы у горожан. Кроме того, жители рассказали о патрулях полиции со служебными собаками.

Большое скопление сотрудников полиции жители Рязани заметили в Московском и Октябрьском районах города.

О причинах масштабных проверок пока ничего не известно. Официальная информация уточняется.