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НовостиОбщество31 августа 2023 16:22

«Почему столько полицейских?» Вечером 31 августа в Рязани заметили многочисленные патрули полиции

Жителей Рязани обеспокоило скопление полицейских в городе 31 августа
Источник:kp.ru
Вечером 31 августа в Рязани заметили многочисленные патрули полиции. Фото: https://rzn.mk.ru/

Вечером 31 августа в Рязани заметили многочисленные патрули полиции. Фото: https://rzn.mk.ru/

Вечером в четверг, 31 августа, рязанцы сообщили о скоплении полицейских в Рязани.

По словам очевидцев, патрульные массово проверяют документы у горожан. Кроме того, жители рассказали о патрулях полиции со служебными собаками.

Большое скопление сотрудников полиции жители Рязани заметили в Московском и Октябрьском районах города.

О причинах масштабных проверок пока ничего не известно. Официальная информация уточняется.