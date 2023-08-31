Закончили второй этап благоустройства в сквере имени Уткина в Рязани. Фото: администрация Рязани.

Состоялась общественная приемка второй очереди работ по благоустройству сквера имени Уткина в Рязани. Об этом сообщается на сайте администрации Рязани 31 августа.

В приемке участвовали представители структурных подразделений мэрии, депутатского корпуса, а также местные жители.

На территории сквера уже появились дорожно-тропиночная сеть и уличное освещение. По словам местных жителей, объект благоустроен качественно и в срок. Пожелания рязанцев были учтены.

Из-за протяженности сквера объем работ оказался большим, и благоустройство провели в несколько этапов. Еще в 2022 году здесь заасфальтировали около 800 квадратных метров территории: часть дорожно-тропиночной сети, подходы к детской площадке и центральные входы. Помимо этого, заменили 16 осветительных приборов.