Дело об убийстве двоих таксистов в Рязанской области передано в суд.

В Рязанском областном суде рассмотрят дело об убийстве двоих таксистов летом 2022 года. О передаче материалов для рассмотрения по существу сообщила региональная прокуратура.

Обвиняемый — 24-летний житель поселка Авангард Чучковского района, после поимки дававший признательные показания. Как выяснили следователи, разбоем он решил заняться после увольнения с работы, с должности помощника машиниста.

Первой жертвой стал 74-летний таксист, который принял у душегуба заказ от вокзала Рязань-2 в Путятинский район. Сначала он довёз клиента до села Ильино, а затем — до песчаного карьера в Чучковском районе. Там и произошла расправа с помощью ножа. Преступник похитил автомобиль и 50 тыс. рублей.

Через два дня молодой человек совершил аналогичное убийство 32-летнего водителя, завладел документами, личными вещами и наличными деньгами (6 тыс. рублей). Портфель с документами на автомобиль его знакомый припрятал в одном из домовладений поселка Авангард. Личные документы убитого подельники сожгли.