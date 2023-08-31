Детские выплаты рязанцы получат досрочно 1 сентября 2023 года.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
1 сентября 2023 года рязанцам досрочно перечислит ряд социальных пособий за август. Об этом сообщило отделение Социального фонда РФ по Рязанской области. Уже в пятницу, 1 сентября, на банковские счета родителей поступят следующие виды выплат:
- единое пособие на детей до 17 лет, а также беременным;
- пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям;
- выплата в связи с рождением первого ребенка (до 3 лет);
- пособие на ребенка, чей отец проходит службу в армии по призыву;
- пособие на детей от 8 до 17 лет, которое ранее уже назначили.
«Если деньги не поступили на счет утром, то нужно дождаться зачисления денег до окончания дня», - говорится в сообщении. Но если выплаты доставляют почтой, то ожидать деньги нужно с 1 по 25 сентября зависимости от графика работы конкретного почтового отделения.