В Рязань поступят не 20, а 23 троллейбуса из Санкт-Петербурга, уточнила мэрия

В 2023 году в Рязань поступят 23 б/у троллейбуса из Санкт-Петербурга.

В 2023 году в Рязань поступят 23 б/у троллейбуса из Санкт-Петербурга, сообщает администрация города. Ранее вице-губернатор Артем Бранов анонсировал прибытие 20 машин. Первую из новой партии заметили 29 августа.

Подержанная техника позволит вывести из эксплуатации старые троллейбусы, выработавшие свой ресурс, пояснили городские чиновники.

Подержанная техника позволит вывести из эксплуатации старые троллейбусы.

Троллейбусы из Северной столицы Рязань уже получала — 10 штук в 2022 году.

Тем временем МУП «УРТ» набирает учеников водителей троллейбусов.

«Обучение проводится на базе предприятия в течение полугода с ежемесячной выплатой стипендий 20 тыс. рублей», - рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Также ведется набор слесарей по ремонту автобусов и троллейбусов, кондукторов и других специалистов. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(4912)95-23-81.