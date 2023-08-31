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НовостиПроисшествия31 августа 2023 13:07

Мужчина на питбайке с пассажиркой влетел в «Ладу» на трассе в Рязанской области

Серьезное ДТП случилось на трассе Р-132 «Золотое кольцо» днем 30 августа
Источник:kp.ru
Мужчина на питбайке с пассажиркой влетел в «Ладу» на трассе в Рязанской области.

Мужчина на питбайке с пассажиркой влетел в «Ладу» на трассе в Рязанской области.

Днем 30 августа в Захаровском районе мужчина на питбайке с пассажиркой врезался в «Ладу Ларгус». Столкновение произошло примерно в 15:10 на 563 км трассы Р-132 «Золотое кольцо» (дорога Рязань — Михайлов).

Пострадавшим мотоциклистом оказался 26-летний местный житель. И ему, и его 23-летней пассажирке понадобилась медицинская помощь. «Ладой» управлял 26-летний мужчина — тоже из Захаровского района, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Всего за прошедшие сутки Госавтоинспекция зарегистрировала семь ДТП с пострадавшими. Различные травмы получили 10 человек.

Пострадали 26-летний водитель питбайка и 23-летняя пассажирка.

Пострадали 26-летний водитель питбайка и 23-летняя пассажирка.