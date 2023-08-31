Оправдательный приговор бывшему замглавы администрации Рязани Пашкевичу отменён

Сергей Пашкевич.

Уголовное дело о коррупции при закупках продуктов для МП «Детское питание» в отношении бывшего заместителя главы администрации Рязани Сергея Пашкевича рассмотрят заново. Решение Октябрьского районного суда города Тамбова, который оправдал чиновника, отменено в вышестоящей инстанции.

Оправдательный приговор оспорило государственное обвинение. Тамбовский областной суд, куда поступила апелляция, согласился с доводами прокуратуры и направил уголовное дело на новое рассмотрение в ином составе суда.

«Приговор в отношении Зайкина и Пущина вступил в законную силу», - отмечает при этом пресс-служба тамбовской прокуратуры.

Александр Зайкин был советником главы администрации Рязани, а Павел Пущин — советником министра экономического развития РФ. Первый обвинялся в организации получения взятки, второй — в пособничестве. В отличие от Пашкевича, который проходил как пособник, они получили реальные сроки лишения свободы: Зайкин - 12 лет, Пущин - 9 лет 6 месяцев колонии строгого режима.

Еще один участник уголовного дела, экс-директор «Детского питания» Александр Дворецкий, еще в 2020-м получил 4 года колонии строгого режима.

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