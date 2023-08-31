Участник фотоконкурса «Рассветы-закаты» поделился фотографией «лица» на небе над Рязанью

Вид из окна высотки на Октябрьской в Рязани. Фото: участник фотоконкурса Сергей

Фотоконкурс «Рассветы-закаты», запущенный «Комсомольской правдой» совместно с одним из ведущих застройщиков Рязани «Северной компанией» продолжается. Мы получаем от участников красивые фотографии закатного и рассветного неба, снятые из окон рязанских многоэтажек.

Рязанец Сергей прислал на конкурс фотографию, сопроводив пояснением: «Вид из высотки на Октябрьской». Если применить немного воображения, то на снимке можно увидеть будто бы лицо.

Мы предлагаем читателям также сделать из своих окон красивые фотографии пейзажей при заходящем или утреннем солнце. До 30 сентября присылайте фотографии на адрес нашей электронной почты kp-62@list.ru с пометкой «Фотоконкурс». За каждую опубликованную на сайте фотографию автор получит гонорар.

Оценивать представленные на конкурс фотоматериалы будут посетители сайта КП-Рязань. Трех авторов фотографий, которые наберут больше всего голосов, ждут ценные призы.