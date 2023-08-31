Набрав кредитов, рязанцы задолжали банкам более 188 млрд рублей

Рязанцы на 1 июля 2023 года были должны банкам 188,4 млрд рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Рязани и области должны банкам 188,4 млрд рублей. Такую цифру по состоянию на 1 июля 2023 года привело региональное отделение Банка России. По данным банкиров, за год розничный кредитный портфель рязанцев увеличился на 17,3%. Чуть более половины всей суммы составляет задолженность по ипотеке.

«Средний размер кредита за год вырос с 2,9 до 3,3 млн рублей. Кроме того, на фоне роста потребительской активности в Рязанской области увеличился спрос на потребительские кредиты. За первые шесть месяцев 2023 года жители региона получили на эти цели 52,3 млрд рублей. Это в полтора раза больше, чем в первые шесть месяцев 2022 года», - говорится в сообщении.

С 1 января 2024 года федеральный минимальный размер оплаты труда может составить 19 242 рубля. При этом рязанцы, как показало исследование, считают, что МРОТ должен быть не ниже 38 тысяч рублей в месяц (читать подробнее).