Подержанные троллейбусы из Санкт-Петербурга начали поступать в Рязань. Фото: Максим Желнев / stvchannel.

С 29 августа в Рязань начали поступать б/у троллейбусы из Санкт-Петербурга. Информацию об этом с фото за авторством Максима Желнева опубликовал stvchannel.

Ранее вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов анонсировал передачу из Северной столицы в Рязань 20 троллейбусов. Причем, по его словам, все машины должны прибыть в МУП «УРТ» до октября.

«По возрасту они (троллейбусы) могут быть и десятилетние, но обязательно практически все после капитального ремонта», - так комментировал Бранов состояние подержанной техники.

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