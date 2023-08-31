Проект приюта для бездомных животных под Рязанью разработают за 14 млн рублей

Строительство приюта для бездомных животных под Рязанью запланировано на 2024-2025 годы.

Управление капитального строительства объявило открытый конкурс на разработку проекта приюта для бездомных животных под Рязанью. Начальная цена - более 14,1 млн рублей. Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить как проектную, так и рабочую документацию.

Комплекс будет состоять из здания ветеринарного пункта с административно-бытовыми помещениями, здания карантинного отделения на 50 животных и трех отапливаемых павильонов для содержания собак, каждый из которых рассчитан на 56 собак крупных пород и 24 - мелких пород. Также предусмотреть проектом нужно будет склад подстилки, два КПП, блочно-модульную котельную, выгульную площадку для собак, стоянку автомобилей и другие элементы инфраструктуры.

Сроком строительства в закупочной документации обозначены 2024-2025 годы. По информации, озвученной областным правительством в марте 2023 года, объект будет расположен в районе села Минеево Рязанского района. В июле сообщалось, что на разработку и государственную экспертизу проекта приюта выделено 16,3 млн рублей.