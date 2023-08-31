Без электричества останутся жители 12 улиц Рязани 31 августа

31 августа в Рязани отключат электричество на 12 улицах.

В четверг, 31 августа, в Рязани на 12 улицах отключат электроснабжение, предупреждает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – работы на воздушной линии.

Электричества с 09:00 до 15:30 не будет на улицах Осипенко, Ленинского Комсомола, 8-й Линии, 9-й Линии, 10-й Линии, 11-Линии, 12-й Линии, Парковой, Новопавловской, Островского, а также переулках Прудном и 9-й Линии.

Подробные адреса, где в Рязани не будет электричества днем 31 августа:

- улица Осипенко, д. 33, д. 35, д. 37/1, д. 41, д. 38, д. 40, д. 42, д. 44, д. 46;

- улица Ленинского Комсомола;

- Прудный переулок, д. 2, д. 4, д. 6, д. 8, д. 3, д. 5;

- улица 8-я Линия, д. 3;

- улица 9-я Линия, д. 4/3, д. 6а, д. 8, д. 10, д. 3а, д. 3, д. 5, д. 11, д. 17, д. 19, д. 15, д. 6, д. 7;

- улица Парковая, д. 31;

- переулок 9-й Линии, д. 2, д. 4, д. 6, д. 8, д. 10, д. 12, д. 14, д. 18, д. 3;

- улица 10-я Линия;

- улица 11-я Линия, д. 45;

- улица 12-я Линия;

- улица Новопавловская, д. 1/3, д. 5/2, д. 7/1;

- улица Островского, д. 60.