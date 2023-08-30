Рязанский астроном снял на фото новую комету, открытую японским ученым. Фото: Борис Мархель.

Рязанский астроном-любитель Борис Мархель сделал фото новой кометы, открытой японским коллегой в августе 2023 года. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВК».

По его словам, 11 августа японский астрономом Хидео Нишимурой открыл новую комету С2023 Р1 (Nishimura). Ученый отмечает, что комета «очень перспективная и очень быстро набирает яркость». Он считает, что есть вероятность увидеть ее невооруженным глазом.

- Комета восходит ближе к утру и видна очень низко над горизонтом и есть лишь примерно полтора часа темного неба до начала появления лучей солнца, чтобы ее увидеть и поснимать, - отметил он.

По словам ученого, комета сближается с Солнцем и с каждым днем шансы на ее хорошую видимость снижаются. Астрономические наблюдения рязанец не стал откладывать, и провел съемку в селе Кораблино. Результатом своих наблюдений рязанец остался доволен, и поделился сделанной им 26 августа фотографией. Он также отметил, что продолжит фотоохоту за сложноуловимой кометой.