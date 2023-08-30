Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 августа 2023 14:09

Рязанцы передали оборудование для школьных пищеблоков Херсонской области

Гуманитарный груз направили к началу учебного года
Источник:kp.ru
Рязанцы передали оборудование для школьных пищеблоков Херсонской области. Фото: ТГ-канал Павла Малкова

Рязанцы передали оборудование для школьных пищеблоков Херсонской области. Фото: ТГ-канал Павла Малкова

К началу нового учебного года Рязанская область отправила гуманитарную помощь в школы Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своем ТГ-канале.

В гуманитарный груз вошло оборудование для школьных пищеблоков - холодильники, электроплиты и другая техника. Также херсонским школам рязанцы передали информационные стенды и государственную символику.

- Через два дня по всей стране школьники сядут за парты и начнут новый учебный год. Важно, чтобы ребята с наших подшефных территорий получали знания в комфортных условиях, - отметил губернатор.