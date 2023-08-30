Рязанцы передали оборудование для школьных пищеблоков Херсонской области. Фото: ТГ-канал Павла Малкова

К началу нового учебного года Рязанская область отправила гуманитарную помощь в школы Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своем ТГ-канале.

В гуманитарный груз вошло оборудование для школьных пищеблоков - холодильники, электроплиты и другая техника. Также херсонским школам рязанцы передали информационные стенды и государственную символику.

- Через два дня по всей стране школьники сядут за парты и начнут новый учебный год. Важно, чтобы ребята с наших подшефных территорий получали знания в комфортных условиях, - отметил губернатор.