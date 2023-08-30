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НовостиОбщество30 августа 2023 12:15

Туман утром и до +27 днем прогнозируют в Рязанской области 31 августа

В ночь на четверг по региону +7...+12
Источник:kp.ru

31 августа в Рязанской области обойдется без существенных осадков, говорится в прогнозе регионального филиала Росгидромета. Ночью и утром местами ожидается туман.

«Ветер юго-восточный, ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с», - представило информацию метеорологов региональное ГУ МЧС.

В четверг станет еще теплее: ночную температуру прогнозируют в пределах +7...+12 градусов, в светлое время суток воздух прогреется до +22...+27 градусов Цельсия. При этом степень пожарной опасности в регионе по-прежнему оценивается как высокая — по IV классу.