Туман утром и до +27 днем прогнозируют в Рязанской области 31 августа

31 августа в Рязанской области обойдется без существенных осадков, говорится в прогнозе регионального филиала Росгидромета. Ночью и утром местами ожидается туман.

«Ветер юго-восточный, ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с», - представило информацию метеорологов региональное ГУ МЧС.

В четверг станет еще теплее: ночную температуру прогнозируют в пределах +7...+12 градусов, в светлое время суток воздух прогреется до +22...+27 градусов Цельсия. При этом степень пожарной опасности в регионе по-прежнему оценивается как высокая — по IV классу.