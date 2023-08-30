Разлив кислоты по дороге в Южном промузле Рязани прокомментировало МЧС

На месте ЧП дежурят оперативные службы.

Случившееся в Южном промузле Рязани 30 августа прокомментировала пресс-служба регионального ГУ МЧС. Очевидцы сообщали о разлившейся по дороге кислоте: тара с веществом якобы упала с «ГАЗели», резко остановившейся перед пешеходным переходом.

По данным МЧС, оперативные службы, в том числе расчет пожарно-спасательной части, дежурит на месте ЧП.

“Обеззараживание местности будет проводится специализированной организацией. Ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Рязанской области”, - отметили в ведомстве.

В 14:32 представитель МЧС сообщил, что обработка была завершена.