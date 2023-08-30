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НовостиОбщество30 августа 2023 11:41

Рязанцам предложат выездные регистрации браков в живописных локациях

Чиновники подбирают интересные места для торжественных мероприятий
Источник:kp.ru
Молодожены смогут регистрировать браки в живописных локациях Рязанской области.

Молодожены смогут регистрировать браки в живописных локациях Рязанской области.

Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В Рязани и области планируют регистрировать браки не только в отделах ЗАГС, но и в «живописных локациях». Об этом 30 августа во время публичного доклада сообщил зампред правительства региона Артем Никитин. По словам чиновника, современной молодежи уже становится тесно во Дворце торжеств.

«Людям хочется выездной регистрации, им нужны более интересные форматы. Кому-то хочется отметить не только золотую или серебряную свадьбы, но и более скромные даты - 5, 10, 15 лет совместной жизни. Так вот сейчас идет подбор локаций, интересных площадок. Люди хотят праздник, чтобы их важное событие в жизни было запоминающим», - подчеркнул Никитин.

Ранее рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов конца лета 2023 года (смелость художника и траурная вуаль).